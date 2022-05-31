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Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории

Россия приняла решение выслать сотрудника посольства Черногории

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Россия приняла решение объявить персоной нон грата и выслать сотрудника посольства Черногории в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Это стало ответной мерой на действия черногорской стороны, выславшей российских дипломатов из Подгорицы. «Тридцать первого мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве», — рассказали в ведомстве.

В апреле Черногория приняла решение о высылке четверых сотрудников дипломатического представительства России в республике. «Министерство приняло данное решение на основании оценки органов безопасности Черногории о действиях российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», — заявили в МИД.

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Анжелика Бережная
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