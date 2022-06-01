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Умер журналист РИА Новости Олег Алентьев

Умер журналист и экономический редактор РИА Новости Олег Алентьев
Олег Алентьев

Олег Алентьев . Фото: РИА Новости

Журналист, экономический редактор Главной дирекции информации «РИА Новости» Олег Алентьев ушел из жизни. О его смерти в среду,1 июня, сообщило РИА Новости.

Алентьев устроился в агентство более 20 лет. Он был корреспондентом правительственного пула, освещал деятельность Федеральной антимонопольной службы, арбитражных судов и писал новости на экономические темы.

Позднее Алентьев стал редактором на выпуске ленты новостей агентства. Как подчеркнули в издании, за последний год из-под его руки вышло более десяти тысяч новостей.

«Олег [Алентьев] был человеком с огромным сердцем и чистой душой. (...) Мы потеряли не только прекрасного коллегу, мы остались без близкого друга, которого нам будет очень не хватать», — говорится в публикации. Причина смерти журналиста не указана.

11 мая стало известно о смерти журналистки и дочери писателя Петра Проскурина Екатерины Проскуриной. Уточнялось, что за несколько месяцев до смерти у Проскуриной диагностировали онкологическое заболевание.

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Маргарита Щигарева
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