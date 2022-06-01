Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канадцы раскритиковали Трюдо за планы ввести национальный мораторий на оружие

Премьер Канады Трюдо подвергся жесткой критике за призывы ввести мораторий на оружие
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся жесткой общественной критике за призывы ввести национальный мораторий на владение огнестрельным оружием после стрельбы в американском штате Техас, пишет Daily Mail.

По словам критиков, предлагаемый запрет не поможет защитить канадцев, так как не устранит корень проблемы — контрабанду. Депутат от Консервативной партии Ракель Данчо утверждает, что инициатива не устранит незаконный ввоз оружия преступными группировками. «У премьер-министра было семь лет, чтобы решить эту серьезную проблему, но он продолжает гоняться за вниманием СМИ и прятать голову в песок», — подчеркнула она.

«Он считает нас всех идиотами», — заявил продюсер цифровой медиаплатформы True North Center Харрисон Фолкнер, усомнившись в том, что новые меры обеспечат безопасность жителей страны. По его мнению, это предложение является попыткой Трюдо «импортировать американскую культурную войну в Канаду», обратив внимание на то, что большая часть используемого в преступлениях оружия была приобретена незаконным путем.

Издание отмечает, что в Канаде нет национальной системы отслеживания огнестрельного оружия. Тем не менее в 2020 году полиция Торонто сообщила, что 85 процентов изъятых пистолетов имели американское происхождение. Большое количество оружия попадает в страну через банды и преступников.

Ранее Трюдо сообщил, что канадские власти рассмотрят законопроект о национальном моратории на владение короткоствольным оружием. По его словам, нет причин, по которым кто-либо из граждан страны нуждался в оружии в повседневной жизни, кроме охотников и спортсменов. В случае принятия закона покупка и продажа пистолетов будет запрещена на всей территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Бэйл объявил об уходе из «Реала»
Экс-помощника Кадырова назвали кандидатом в замглавы МЧС
Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку «сепаратистов» Тайваня
Россиянин похитил бывшую жену и держал ее в курятнике
Названы любимые продукты самой старой в мире спортсменки
Создатели «Ералаша» снимут фильм о Борисе Грачевском
В Совфеде назвали главное условие присоединения украинских областей к России
Мужчина развелся с перекормившей его лапшой быстрого приготовления женой
Европейская страна резко нарастила закупки нефти в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.