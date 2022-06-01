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Концерт ДДТ в Москве перенесли

Концерт группы ДДТ в Москве перенесен на следующий год

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Концерт рок-группы ДДТ, который был запланирован на 10 июня в Москве, перенесли на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Вячеслава Ортюкова.

«Да, концерт в Москве действительно перенесли. На год», — сказал он. «Интерфаксу» Ортюков уточнил, что отказ от проведения выступления поступил от московского департамента региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что на лидера ДДТ Юрия Шевчука было составлено административное дело о дискредитации российской армии. Однако суд вернул составителям поступившие материалы.

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Дениза Мацаева
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