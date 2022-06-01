Вступил в силу закон о единственном президенте в России

Вступил в силу закон о запрете называть глав российских регионов президентами

С 1 июня вступил в силу ряд положений закона о единой системе публичной власти, в соответствии с которыми вводится запрет на использование в названии должностей глав российских регионов слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства, то есть слова «президент». Документ опубликован на портале правовой информации.

«Руководитель субъекта Российской Федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона», — пояснил в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Кроме того, законом устанавливается единый пятилетний срок полномочий региональных парламентов. Ранее такой нормы не было, и продолжительность работы законодательных собраний одного созыва могла отличаться от субъекта к субъекту.

Также вводятся порядок и основания для досрочного прекращения полномочий региональных депутатов.

В Татарстане, где глава региона до сих пор назывался президентом, выступали против закона

Процесс принятия закона осенью 2021 года сопровождался открытой критикой со стороны властей Татарстана. Руководитель этой республики — единственный из глав российских регионов, который до сих пор назывался президентом.

Глава профильного комитета парламента Татарстана Альберт Хабибуллин предложил депутатам регионального законодательного собрания не проводить прения по этому законопроекту до первого чтения в Госдуме. Кроме того, в ходе рассмотрения инициативы в нижней палате федерального парламента депутаты от Татарстана проголосовали против.

В 1990-х годах многие главы регионов назывались президентами. Процесс переименования этих должностей запустил Рамзан Кадыров

После 1991 года президентами стали называться главы многих республик в составе Российской Федерации. В частности, так назывались должности губернаторов Марий Эл, Мордовии, Якутии, Чечни, Удмуртии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Тувы, Ингушетии, Калмыкии, Дагестана, Башкирии и Татарстана.

Процесс отказа от такого наименования должностей глав регионов в 2010 году запустил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

В итоге к сегодняшнему дню были переименованы должности всех глав республик в составе России, за исключением Татарстана, которым сейчас руководит Рустам Минниханов.

Вопрос о наименовании лидера республики поднимался неоднократно, однако до сих пор Татарстану удавалось отстоять название должности. В конце 2010 года Госдума приняла поправки, запрещающие руководителям субъектов федерации именоваться президентами. Однако в регионе смогли обойти эту норму, воспользовавшись тем, что тогда действовал договор о разграничении полномочий с федеральным центром.

Президент России Владимир Путин в 2015 году заявил, что жители Татарстана должны сами выбрать название для должности главы республики.