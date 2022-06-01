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В России вопреки закону осталось два президента

Президент Татарстана сохранил статус после вступления в силу закона об одном президенте РФ
Начало событий в новости Вступил в силу закон о единственном президенте в России
Рустам Минниханов

Рустам Минниханов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов сохраняет за собой статус президента. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Так представитель главы Татарстана ответила на вопрос журналиста издания о статусе Минниханова в связи со вступлением в силу закона о единственном президенте для всей Российской Федерации. По словам Галимовой, закон подразумевает переходный период.

Минниханов сохраняет свой статус вопреки закону, согласно которому все главы регионов с 1 июня должны именоваться либо губернаторами, либо главами регионов. В тексте закона говорится, что региональные правовые акты «подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года».

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Процесс принятия закона осенью 2021 года сопровождался открытой критикой со стороны властей Татарстана. Впрочем, Минниханов обещал подчиниться закону, несмотря на то, что мнение республики «не услышали в некоторых вопросах».

Процесс отказа от именования глав регионов президентами в 2010 году запустил руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

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Валерий Розенберг
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