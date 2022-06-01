Политолог объяснил нежелание дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Политолог Бышок назвал нежелание дать Украине статус в ЕС толчком к переговорам с Россией

Страны Евросоюза, выступающие против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, хотят подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, продолжение конфликта невыгодно Украине.

«Просто общая линия такая, что решили притормозить эту историю с быстрым вхождением Украины в ЕС, чтобы немножко подтолкнуть Киев к более сдержанному отношению к собственным перспективам по разным направлениям, а также подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров с Россией, потому что это в интересах всех», — отметил он.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС, и из-за такой оппозиции его предоставление в настоящее время не предвидится.