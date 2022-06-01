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В Госдуме вступились за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

Депутат Берулав призвал не увольнять директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

Кадр: Telegram-канал Mash

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава вступился за директора лицея №12 в Екатеринбурге, которого захотели уволить после полуголого танца учеников перед зданием образовательного учреждения. Об этом в среду, 1 июня, пишет радиостанция «Говорит Москва».

По мнению депутата, директор учебного заведения не заслуживает увольнения. «Нужно сделать снисхождение учителям и директору. Наказывать с первого раза, если человек допустил ошибку, нельзя. Давайте дадим возможность, чтобы человек сделал так, как нормативные документы говорят», — сказал Берулава.

Ранее в сети появились кадры с выступления учеников екатеринбургского лицея №12, на которых лицеисты снимают рубашки и танцуют с голым торсом и в портупеях. В комментариях номер называли Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем».

Глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения.

За 74-летнюю Любовь Кулеву уже вступились родители учеников лицея, а также мэрия Екатеринбурга.

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Евгения Куликова
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