Третья жена Градского подала в суд на своих детей и вдову артиста

Третья жена Градского потребовала долю в наследстве и подала в суд на своих детей

Третья супруга народного артиста России Александра Градского потребовала долю в наследстве и подала в суд на своих детей. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Фартышева, в браке с которой певец прожил 23 года, с 1980 по 2003-й, обратилась в Тверской районный суд с требованием получить половину имущества артиста, которое он нажил в годы совместного с ней проживания. В браке у Градского и Фартышевой родились двое детей, Мария и Даниил.

Именно они, а также вдова артиста Марина Коташенко выступят в суде ответчиками по делу Фартышевой. Сама она не является прямой наследницей имущества Градского после его смерти, однако именно в браке с ней Градский обрел наибольшую популярность и стал обладателем большого количества недвижимости.

«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов она просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — заявили в пресс-службе суда.

После смерти Градского осталось несколько квартир, расположенных в центре столицы, два загородных дома площадью 1000 кв. м, несколько нежилых помещений в Москве, сдающихся в аренду, а также девять земельных участков.

Беседа между представителями сторон состоится 28 июня.

Александр Градский скончался в Москве 28 ноября прошлого года. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.