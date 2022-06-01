Россиянина осудили на 17 лет за совращение почти 70 девочек

В Хабаровске осудили мужчину, получившего интимные фото и видео от 68 девочек

В Хабаровске интернет-извращенца осудили на 17 лет и 10 месяцев за совращение почти 70 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Следственного комитета России Елену Леонову.

По ее словам, с 2018-го по 2020 год злоумышленник в одной из соцсетей переписывался с 68 девочками на тему секса, также он заставлял детей присылать ему интимные фото и видео, на которых девочки были обнажены и выполняли его указания. Впоследствии он распространял полученные порнографические материалы в интернете.

Кроме этого, чтобы получить больше видео от пяти потерпевших, он шантажировал их, угрожая опубликовать ранее отправленные снимки в сети. При этом знакомым двух жертв он все-таки разослал фотографии девочек в обнаженном виде.

Ранее сообщалось, что в Астрахани педофила осудили на 23 года за 35 эпизодов насилия над детьми.