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Экс-помощника Кадырова назвали кандидатом в замглавы МЧС

Бывшего помощника главы Чечни Мартынова назвали кандидатом в замглавы МЧС России
Даниил Мартынов

Даниил Мартынов. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Даниил Мартынов, бывший помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, является кандидатом в заместители министра МЧС России. Такую информацию озвучили РБК два источника, знакомые с ситуацией.

Мартынов также служил в управлении Росгвардии по Чечне и принимал участие в спецоперации на Украине.

Один из собеседников РБК пояснил, что сейчас в МЧС вакантны места трех заместителей — по цифровому развитию, по финансам и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (спасательные формирования). Он не стал комментировать, на какой из этих постов претендует бывший помощник Кадырова.

По словам другого источника, Мартынова рассматривают на должность заместителя по делам гражданской обороны. «Сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова», — заявил собеседник РБК.

Ранее глава Чечни охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова как порядочного и скромного.

25 мая президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. До назначения на пост главы МЧС Куренков был заместителем директора Росгвардии.

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Анна Щербакова
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