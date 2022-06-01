В Дании заявили о надвигающейся на Европу энергетической катастрофе

Профессор Вад Матисен предупредил Данию о катастрофе из-за отказа от оплаты газа в рублях

Европу ждет энергетическая катастрофа в случае остановки поставок российского газа. Об этом заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета в Дании Брайан Вад Матисен, передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра. (...) Если продолжится в том же духе, ситуация изменится. Могут возникнуть перебои. Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — предупредил эксперт.

По словам Матисена, решение Москвы прекратить поставки — «прозрачный намек» для Запада, указывающий на надвигающиеся проблемы. Профессор указал, что Дании следует скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской Gasterra из-за неоплаты за топливо в рублях. По состоянию на конец 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны идти в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, отметили в «Газпроме».