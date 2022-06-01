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В Казахстане задержали пострадавших от пыток при расследовании беспорядков

В Алма-Ате задержаны четыре человека, пострадавшие от пыток при расследовании беспорядков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казахстане задержали четырех человек, которые утверждают, что пострадали от пыток во время расследования январских беспорядков. Об этом сообщает Vlast.kz.

Их доставили в здание департамента Агентства по противодействию коррупции в Алма-Ате. Все четверо были задержаны, когда пришли к прокуратуре города с требованием справедливого расследования. Пострадавшие от пыток и родственники погибших в ходе январских событий регулярно приходят на митинги к зданию ведомства.

«Наших ребят забрали в Антикор. Наших лидеров, пострадавших ребят, которые прошли жестокие пытки в застенках этого гнилого режима. Они приехали в прокуратуру к восьми часам, 40-50 человек приехали и их скрутили, забрали», — заявила одна из участниц акции Гульнар Кожаева.

При этом, как передает Telegram-канал ORDA, 1 июня в Алма-Ату приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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В начале 2022 года Казахстан охватили массовые беспорядки, изначально вызванные ростом цен на газомоторное топливо. Эпицентром волнений стала Алма-Ата. На подавление протестов была брошена армия. Погибли 230 человек.

Власти Казахстана назвали протестующих террористами. По данным на конец апреля, по делам о беспорядках были арестованы 766 человек. При этом в феврале в генпрокуратуре заявили, что расследуют 133 уголовных дела по фактам смерти, пыток и превышению власти по отношению к задержанным.

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София Сарджвеладзе
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