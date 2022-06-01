Мандат умершего Жириновского передали новому депутату

ЦИК передала мандат Жириновского экс-депутату от ЛДПР в Госдуме Свинцову

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала мандат умершего Владимира Жириновского экс-депутату ЛДПР в Госдуме Андрею Свинцову. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату (...) из федерального списка кандидатов (...) Свинцову Андрею Николаевичу», — постановила ЦИК.

Свинцов был депутатом Государственной Думы двух прошлых — VI и VII — созывов.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после того, как заразился коронавирусом, попал в больницу и провел там больше двух месяцев. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.