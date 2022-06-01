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Краснодарскому массажисту отменили приговор за растление малолетнего

Обвиненному в растлении малолетнего краснодарскому массажисту отменили приговор

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Краснодарскому массажисту отменили приговор за растление малолетнего — суд приговорил его к 12 годам строгого режима, однако вердикт не устоял в кассационном суде. Об этом в среду, 1 июня, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, речь идет о 42-летнем Сергее М., который проводил сеанс логопедического массажа в 2021 году пятилетнему мальчику по имени Илья. Матери ребенка показалось, что мужчина приставал к сыну и намекал на непристойные вещи; она написала заявление в полицию.

По итогу расследования суд дал мужчине 12 лет строгого режима. В апелляционном суде приговор посчитали правомерным, но кассационный суд отменил его и отправил дело на дополнительное расследование. На время расследования фигуранта переведут из колонии в СИЗО. Сообщается, что он отец троих детей.

Ранее сообщалось, что другого мужчину, 43-летнего жителя Сочи, обвинили в надругательстве над несовершеннолетними. Он работал массажистом российского санатория. В один из дней он надругался над 6-летним мальчиком и 11-летней девочкой.

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Леонид Микуляк
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