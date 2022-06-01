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«Газпром» сообщил о снижении добычи

Добыча «Газпрома» в январе-мае снизилась почти на 5 процентов до 211,4 млрд кубометров

Фото: Павел Львов / РИА Новости

За первые пять месяцев 2022 года добыча «Газпрома» снизилась почти на 5 процентов по сравнению с январем-маем прошлого года. За указанный период добыто 211,4 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Поставки потребителям внутри страны при этом находились на высоком уровне, в ряде случаев достигая маскимальных суточных показателей за десятилетие, что связано с холодной погодой в мае в европейской части России. «Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца», — уточняется в публикации.

Вырос экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» (точные объемы не уточняются), тогда как поставки в страны дальнего зарубежья серьезно сократились — на 27,6 процента, 23,2 миллиарда кубометров.

С конца апреля компания стала прекращать поставки газа покупателям в «недружественных» странах, отказавшихся от новой схемы расчетов с использованием рублевых счетов. Был прекращен экспорт в Болгарию, Польшу, Нидерланды, одному из клиентов в Германии.

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Платон Щукин
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