«Газпром» сообщил о снижении добычи

Добыча «Газпрома» в январе-мае снизилась почти на 5 процентов до 211,4 млрд кубометров

За первые пять месяцев 2022 года добыча «Газпрома» снизилась почти на 5 процентов по сравнению с январем-маем прошлого года. За указанный период добыто 211,4 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Поставки потребителям внутри страны при этом находились на высоком уровне, в ряде случаев достигая маскимальных суточных показателей за десятилетие, что связано с холодной погодой в мае в европейской части России. «Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца», — уточняется в публикации.

Вырос экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» (точные объемы не уточняются), тогда как поставки в страны дальнего зарубежья серьезно сократились — на 27,6 процента, 23,2 миллиарда кубометров.

С конца апреля компания стала прекращать поставки газа покупателям в «недружественных» странах, отказавшихся от новой схемы расчетов с использованием рублевых счетов. Был прекращен экспорт в Болгарию, Польшу, Нидерланды, одному из клиентов в Германии.