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В ДНР раскрыли судьбу воевавших на стороне Украины иностранных наемников

Депутат НС ДНР Шишкина: взятые в плен иностранные наемники не подлежат обмену

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ДНР раскрыли судьбу воевавших на стороне Украины и взятых в плен иностранных наемников. По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елены Шишкиной, они не подлежат обмену, а в ДНР им грозит смертная казнь. Об этом пишет ТАСС

Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эрдрю Хилле, а также о марокканце Саадуне Брагиме. «Они действовали здесь не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции. Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — подчеркнула она.

Пиннер и Хилл попали в плен во время боевых действий на Украине в апреле. Позже они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного киевскими силовиками.

В свою очередь, Генеральная прокуратура ДНР заявила о причастности попавших в плен граждан Великобритании и Марокко к боевым действиям в Донбассе, им может грозить смертная казнь.

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Марина Совина
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