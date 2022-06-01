Захарова назвала бывшего омбудсмена Украины сексуально озабоченным провокатором

Захарова потребовала извинений от западных СМИ за публикацию фейков омбудсмена Денисовой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову сексуально озабоченным провокатором и потребовала извинений от западных СМИ, публикующих фейки с ее слов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова напомнила, что распространявшая сообщения о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан Денисова не привела ни одного доказательства своих слов.

«А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами», — написала представитель МИД.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что 234 парламентария проголосовали за увольнение Денисовой. Нового омбудсмена пока не назначили. Денисова занимала свой пост с 2018 года. Экс-омбудсмен считает, что ее уволили с нарушением конституции.