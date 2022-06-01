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Захарова назвала бывшего омбудсмена Украины сексуально озабоченным провокатором

Захарова потребовала извинений от западных СМИ за публикацию фейков омбудсмена Денисовой

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову сексуально озабоченным провокатором и потребовала извинений от западных СМИ, публикующих фейки с ее слов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова напомнила, что распространявшая сообщения о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан Денисова не привела ни одного доказательства своих слов.

«А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами», — написала представитель МИД.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что 234 парламентария проголосовали за увольнение Денисовой. Нового омбудсмена пока не назначили. Денисова занимала свой пост с 2018 года. Экс-омбудсмен считает, что ее уволили с нарушением конституции.

Марина Совина
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