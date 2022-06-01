В Центре имени Гамалеи объяснили случаи смерти людей от оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн объяснил случаи смерти от оспы обезьян отсутствием лечения

Случаи смерти от оспы обезьян связаны с осложнениями, которые вызваны отсутствием лечения. Так объяснил летальность инфекции главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».

«Может возникнуть сепсис и бактериальная пневмония, здесь нужны антибиотики. Если этого не делать — возможны летальные исходы. В России и Европе летальные случаи, думаю, будут минимальны», — сказал Альтштейн.

Вирусолог рассказал, что оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, подчеркнув, что вирус не слишком заразный. Для инфицирования человеку необходим длительный контакт лицом к лицу с зараженным. Альтштейн считает, что угрозы новой пандемии в настоящее время нет.

30 мая стало известно о первом в 2022 году случае смерти от оспы обезьян — медики зафиксировали его у жителя Нигерии, у которого были проблемы со здоровьем. Умерший пациент также принимал препараты, которые используются для искусственного угнетения иммунитета.

По последним данным ВОЗ, в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах. В России случаев инфекции не зафиксировано. 1 июня Роспотребнадзор сообщил, что в стану поставят тысячу тест-систем для выявления оспы обезьян.