Стало известно об уничтожении девяти польских наемников под Харьковом

Военкор Пегов сообщил, что в Харьковской области погибли девять наемников из Польши

У города Волчанска в Харьковской области погибли девять наемников из Польши. Об этом в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

По словам Пегова, об уничтожении наемников ему стало известно от источников на передовой.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила, что пленные иностранны наемники, воевавшие на стороне Украины, не подлежат обмену — им грозит смертная казнь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал польское руководство забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что Польша начала «нехорошие игры» с Россией.