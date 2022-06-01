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Стало известно об уничтожении девяти польских наемников под Харьковом

Военкор Пегов сообщил, что в Харьковской области погибли девять наемников из Польши

Фото: Carlos Barria / Reuters

У города Волчанска в Харьковской области погибли девять наемников из Польши. Об этом в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

По словам Пегова, об уничтожении наемников ему стало известно от источников на передовой.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила, что пленные иностранны наемники, воевавшие на стороне Украины, не подлежат обмену — им грозит смертная казнь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал польское руководство забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что Польша начала «нехорошие игры» с Россией.

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Алевтина Запольская
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