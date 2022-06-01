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Подполковник МВД раскрыл свою версию убийства 15-летней школьницы под Самарой

В Самаре с последним словом в суде выступил подполковник МВД по делу об убийстве школьницы

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

В Самарском областном суде на процессе по делу об убийстве 15-летней школьницы с последним словом выступил подсудимый — бывший начальник уголовного розыска отдела полиции Советского района Самары, подполковник МВД Антон Безчетвертев. Об этом сообщает «ВолгаНьюс».

На слушаниях экс-полицейский раскрыл собственную версию произошедшей вечером 29 июля 2021 года трагедии в поселке Петра Дубрава. По его словам, он ехал на своем автомобиле Toyota, заметил силуэт и понял, что кого-то сбил. Безчетвертев увидел лежащую раненую девушку и решил, что сбил того, кто хотел ее убить. Он хотел помочь пострадавшей, и его заметили свидетели происшествия.

Подсудимый принес свои соболезнования семье погибшей. Прокурор запросил для него 19 лет заключения. Приговор будет оглашен 2 июня.

29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава обнаружили тело девочки с пятью ножевыми ранениями. По словам очевидца, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota. В убийстве обвинили 42-летнего подполковника МВД, который, по версии следствия, возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку, а потом убил ее, чтобы скрыть факт аварии. После случившегося его уволили из органов внутренних дел.

В начале следствия экс-полицейский частично признал свою вину.

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Любовь Ширижик
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