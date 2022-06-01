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Автоюрист оценил вероятность получения нового штрафа за ремень безопасности

Автоюрист Воропаев считает, что штрафов за ремень без возвратной катушки будет мало

Фото: Remy Lovesy / Unsplash

С 1 июня в России за ремни безопасности начнут штрафовать по-новому. Теперь санкции предусмотрены не только за непристегнутый ремень, но и за ремень без возвратной катушки, однако, по мнению автоюриста Льва Воропаева, вероятность получения такого штрафа невелика. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«За всю мою многолетнюю практику и коллег моих — возвратную катушку никто особо не проверяет. Даже при прохождении техосмотра. Поэтому, я думаю, это будет такая "полумертворожденная" норма, которая на практике будет применяться крайне редко. Штрафы будут, но очень-очень редкими», — полагает эксперт.

Возвратная катушка — это один из защитных механизмов, который срабатывает в случае ДТП. Ее задача — удержать водителя и не дать растянуться ремню. Воропаев объяснил, что в старых автомобилях этот механизм просто отсутствовал, поэтому раньше к владельцам авто не было соответствующего требования и, как следствие, его никто не проверял.

«Раньше было в основных положениях проверить сам ремень, чтобы не было надрывов и порезов», — добавил юрист.

27 мая стало известно, что на рассмотрение в Госдуму были внесены два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, авторы инициативы предлагают за езду без прав увеличить штрафы до 300 тысяч рублей.

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Евгения Куликова
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