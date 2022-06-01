Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Вице-мэр Тбилиси найден мертвым

Заммэра Тбилиси Илья Элошвили найден мертвым у себя дома

Фото: Алекс Шламов / РИА Новости

Вице-мэр Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым у себя дома, сообщает «Новости — Грузия».

Причина смерти устанавливается. Начато следствие по статье «Доведение до самоубийства».

Элошвили стал заммэра Тбилиси в 2021 года, ранее занимал пост министра энергетики. У 47-летнего чиновника остались жена и двое детей.

Летом прошлого года был найден мертвым у себя дома мэр украинского Кривого Рога Тело Константин Павлов. Следствие рассматривало три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Позже версию умышленного убийства или инсценировки убийства исключили. Через несколько недель были найдены мертвыми родной и двоюродный братья мэра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
«Газпром» остановил поставки в Данию и Германию
Блогерша перечислила портящие образ детали
Япония отменила все ограничения на въезд россиян
Названы специалисты с высоким риском попасть под сокращение
Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уехали в Канаду
МИД КНР заявил протест Байдену и премьеру Новой Зеландии
Российская IKEA откроет отделы возврата в магазинах
Вице-мэр Тбилиси найден мертвым
Названы пять самых распространенных схем обмана туристов в отпусках
В Кишиневе запретили гей-парад
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.