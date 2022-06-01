Вице-мэр Тбилиси найден мертвым

Заммэра Тбилиси Илья Элошвили найден мертвым у себя дома

Вице-мэр Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым у себя дома, сообщает «Новости — Грузия».

Причина смерти устанавливается. Начато следствие по статье «Доведение до самоубийства».

Элошвили стал заммэра Тбилиси в 2021 года, ранее занимал пост министра энергетики. У 47-летнего чиновника остались жена и двое детей.

Летом прошлого года был найден мертвым у себя дома мэр украинского Кривого Рога Тело Константин Павлов. Следствие рассматривало три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Позже версию умышленного убийства или инсценировки убийства исключили. Через несколько недель были найдены мертвыми родной и двоюродный братья мэра.