Летевший на Мальту пассажир самолета оголился при попутчиках и попал на видео

Daily Record: пассажир Ryanair оголился и устроил дебош на рейсе из Эдинбурга на Мальту

Пассажир ирландского лоукостера Ryanair оголился на глазах попутчиков и устроил дебош в самолете. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание Daily Record.

Инцидент произошел в субботу, 28 мая, во время рейса из Эдинбурга на Мальту. На размещенных в сети кадрах можно увидеть мужчину без рубашки, который стоит посреди салона самолета и громко кричит на окружающих.

По данным издания, бортпроводники пытались успокоить путешественника, так как его поведение угрожало безопасности других пассажиров. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. По прибытии в аэропорт дебошира задержали местные правоохранительные органы.

Ранее в мае пассажир самолета, вылетавшего из Сочи в Москву, устроил дебош на борту из-за нежелания улетать из курортного города. Во время руления по взлетно-посадочной полосе мужчина потребовал у бортпроводницы развернуть лайнер, после чего демонстративно расстегнул ремень безопасности и закурил электронную сигарету.