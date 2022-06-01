В России подорожало строительство мегапроекта

Строительство трассы «Москва — Казань» подорожало на 30 процентов

В России заново оценили стоимость строительства автотрассы М–12 Москва — Казань. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова передает ТАСС.

Мегапроект обойдется на 30 процентов дороже, чем предполагалось. В 2018 году строительство трассы оценили в 630 миллиардов рублей, однако Петушенко отметил, что цена рассчитывалась по аналогичным объектам без учета расположения конструкции. По его словам, специалисты назовут новую цену с учетом еще двух участков.

«Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым, с точки зрения промышленности строительных материалов, территориям. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов», — пояснил Петушенко. Он добавил, что даже с учетом перерасчета средняя стоимость километра будет ниже, чем при строительстве других трасс.

Ранее в «Автодоре» сообщили, что Китай заинтересовался мегатрассой «Меридиан», которая соединит Китай и Европу. На данный момент разрабатывается комплексное технико-экономическое обоснование проекта и оценивается его стоимость. Вместе с китайским партнерами ведется оценка трафик-моделирования с учетом объема груза.