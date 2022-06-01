Кремль прокомментировал информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина

Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника президента Путина

Появившиеся данные о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника президента России Владимира Путина на общественных началах нужно уточнить. Такое обещание дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Вопрос о нынешнем статусе Юмашева носит особенный характер, пояснил пресс-секретарь президента России. «Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах...» — заявил Песков.

Он также затруднился ответить, когда в последний раз Юмашев появлялся в Кремле и общался с Путиным.

О возможном уходе Валентина Юмашева с поста советник президента России стало известно 31 мая.

Заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень подчеркивала, что Юмашев оставил пост советника Путина еще в апреле.

