Россиянину дали срок за вымогательство миллионов у основателя «Вимм-Билль-Данн»

Бизнесмен получил 5,5 года колонии за вымогательство у основателя «Вимм-Билль-Данн»

В Москве российский бизнесмен Олег Покровский получил 5,5 года колонии общего режима за вымогательство обманным путем трех миллионов евро у основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили. Об этом в среду, 1 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Как установил Хамовнический суд Москвы, осужденный вымогал деньги за прекращение несуществующего уголовного дела в отношении руководства компании, одним из акционеров которой являлся Якобашвили. Дело рассматривалось в особом порядке, в ходе заседания осужденный признался в крупном мошенничестве и раскаялся.

25 марта сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району столицы по подозрению в коррупции.