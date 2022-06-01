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Спорт

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника сборной Франции Поля Погба
Поль Погба

Поль Погба. Фото: Craig Brough / Reuters

Полузащитник сборной Франции Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед». Об этом манкунианцы объявили на официальном сайте.

Игрок ушел из команды в качестве свободного агента. Соглашение с ним не было продлено. «Все в клубе хотели бы поздравить Поля с успешной карьерой и поблагодарить его за вклад в развитие "Манчестер Юнайтед"», — говорится в заявлении.

20 мая стало известно, что Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за страха перед фанатами «Манчестер Юнайтед». Уточнялось, что футболист хочет продолжить карьеру за пределами Англии.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» был рассчитан до 30 июня 2022 года. Француз перешел в английскую команду в 2016 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Алексей Гусев
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