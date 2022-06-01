«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника сборной Франции Поля Погба
Полузащитник сборной Франции Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед». Об этом манкунианцы объявили на официальном сайте.
Игрок ушел из команды в качестве свободного агента. Соглашение с ним не было продлено. «Все в клубе хотели бы поздравить Поля с успешной карьерой и поблагодарить его за вклад в развитие "Манчестер Юнайтед"», — говорится в заявлении.
20 мая стало известно, что Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за страха перед фанатами «Манчестер Юнайтед». Уточнялось, что футболист хочет продолжить карьеру за пределами Англии.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» был рассчитан до 30 июня 2022 года. Француз перешел в английскую команду в 2016 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.