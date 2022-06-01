Трое туристов из Турции осквернили Вечный огонь и пошли под суд

В Йошкар-Оле будут судить троих туристов из Турции за осквернение Вечного огня

Трое туристов из Турции предстанут перед судом за осквернение Вечного огня в Йошкар-Оле. О результатах расследования уголовного дела сообщает следственное управление СК России по Марий Эл.

Инцидент произошел 21 февраля 2022 года. По версии следствия, трое иностранных граждан пришли в городской Центральный парк культуры и отдыха, и «желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности», осквернили символ воинской славы России.

Отмечается, что их действия были записаны очевидцами на видео, которое после распространилось в социальных сетях. После обращения свидетелей обратились в полицию, мужчины были в тот же день задержаны.

«По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили два тома. Прокурором утверждено обвинительное заключение», — говорится в сообщении ведомства.