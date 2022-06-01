Сбер рассказал о приоритетных цифровых проектах на ЦИПР-2022

Ольга Голодец рассказала о технологических решениях и разработках Сбера на ЦИПР-2022

На VII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец рассказала о технологических решениях и разработках Сбера, направленных на цифровизацию различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения.

Цифровая платформа Сбера (Platform V) обеспечивает бесшовный клиентский путь и позволяет реализовать задачи, которые стоят перед государством и бизнесом. Продукты Platform V легли в основу единой платформы «ГосТех», предназначенной для разработки государственных цифровых сервисов и информационных систем.

Что сегодня особенно важно, платформа помогает достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения, провести цифровую трансформацию экономики и управления на федеральном, региональном и корпоративном уровнях, снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Решения Сбера также применяются в социальных проектах, например, технология предоставления государственных мер поддержки населению с помощью «Карты жителя». Реализация выплат и мер поддержки может осуществляться на любой банковской карте платежной системы «Мир». Широкий опциональный спектр и удобство сервиса определяют привлекательность проекта для жителей и администраций регионов. Аналогичные возможности легли в основу и подписанного сегодня с Нижегородской областью соглашения о сотрудничестве по развитию проекта «Карта жителя» и реализации базовых сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты со СКУД в учебных учреждениях, покупки билетов и прохода на объекты культуры и спорта регионального значения. Помимо этого, Сбер будет содействовать повышению финансовой грамотности детей и молодежи.

Цифровые решения и технологии Сбера для здравоохранения, как заявила Ольга Голодец, демонстрируют высокую востребованность. Один из ярких примеров — сервис «КТ Легких» от компании СберМедИИ, успешно освоенный в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект помогает областным врачам выявлять признаки онкологии на ранней стадии при анализе снимков грудной клетки. Решение используется во всех больницах региона.

Большую практическую помощь региональным медикам оказывает и продукт Voice2Med, разработанный Группой компаний ЦРТ, который при помощи ИИ позволяет проводить голосовое заполнение медицинских протоколов, преобразуя голос врача в текст. Решение применяется более чем в 65 регионах страны. На ЦИПРе группа ЦРТ также представила новые продукты: в Voice2Med появился новый словарь стоматолога, реализована возможность для врачей работать с планшета, а также новый сервис — виртуальный голосовой ассистент Службы 122.

Ольга Голодец обратила особое внимание на то, что технологии и решения Сбера для здравоохранения активно развиваются, применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны. Так, за прошедший год сервис СберЗдоровья увеличил число пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на дистанционном мониторинге в 4,6 раза. Проект запущен в 43 регионах России. Сейчас под наблюдением врачей по стране находится более 150 000 человек.

Платформа позволяет обеспечивать постоянное, удалённое наблюдение и консультирование пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, а также отслеживать состояние больных COVID-19 и реабилитирующихся после перенесённой инфекции.

Продолжает развиваться и сервис доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА. Доступность лекарственных препаратов обеспечивают более 106 хабов в России, 100 аптек в офисах Сбера и партнерская сеть, включающая более 7500 пунктов самовывоза по стране. В частности, с момента запуска СБЕР ЕАПТЕКИ в 2020 году нижегородцы и жители региона сделали более 400 тысяч заказов на лекарства и товары для здоровья.

«Сбер, как технологический лидер, продолжает предоставлять необходимые государству и обществу цифровые решения для быстрой и эффективной модернизации различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. Цифровая платформа Сбера была разработана несколько лет назад и сегодня обеспечивает технологическую независимость Сбера от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей, а также ускоряет разработку государственных информационных систем и их компонентов, — рассказала Ольга Голодец. — Активно развиваются доступные, удобные цифровые сервисы Сбера и компаний-партнеров для граждан страны. Это "Карта жителя", сервисы управления здоровьем от компаний СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, а также различные медицинские решения и продукты для врачей с использованием искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СбреМедИИ. Цифровые технологии помогают гражданам получать сервисы и услуги самым удобным способом, повышают доступности и качество медицинской помощи в масштабах страны, являются надёжными помощниками врачей, дают возможность более качественно следить за своим здоровьем».

