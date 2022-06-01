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Осквернившая памятник Зорге россиянка отказалась извиняться

РИА Новости: облившая краской памятник Зорге во Владивостоке женщина отказалась извиняться

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Женщина, облившая краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, отказалась приносить извинения за свой поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, россиянка не извинилась за свое деяние и не намерена этого делать. Свое поведение женщина объясняет «нахождением в депрессии». По данным краевого главка Следственного комитета (СК), она облила монумент краской «с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника».

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника, а после отправили в СИЗО на месяц и 25 суток. В отношении нее возбудили дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже ей изменили на статью 243 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны»). Максимальное наказание по первой статье — год исправительных работ или арест на три месяца, новая же статья более тяжелая — по ней фигурантке грозит до пяти лет колонии.

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Марина Совина
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