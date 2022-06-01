Осквернившая памятник Зорге россиянка отказалась извиняться

РИА Новости: облившая краской памятник Зорге во Владивостоке женщина отказалась извиняться

Женщина, облившая краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, отказалась приносить извинения за свой поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, россиянка не извинилась за свое деяние и не намерена этого делать. Свое поведение женщина объясняет «нахождением в депрессии». По данным краевого главка Следственного комитета (СК), она облила монумент краской «с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника».

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Россиянку задержали за осквернение памятника, а после отправили в СИЗО на месяц и 25 суток. В отношении нее возбудили дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже ей изменили на статью 243 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны»). Максимальное наказание по первой статье — год исправительных работ или арест на три месяца, новая же статья более тяжелая — по ней фигурантке грозит до пяти лет колонии.