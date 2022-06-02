Украина оценила экономические потери в 600 миллиардов долларов

Кабмин Украины оценил потери экономики на фоне спецоперации в 600 миллиардов долларов

Общие потери экономики Украины на фоне российской спецоперации достигли 600 миллиардов долларов. Соответствующая оценка приводится на сайте кабмина в новости о выступлении премьера страны Дениса Шмыгаля на форуме Globsec 2022.

Шмыгаль призвал иностранных партнеров помогать украинским городам и регионам. Украинский премьер уточнил, что частично страна уже занимается восстановлением дорог, зданий, инфраструктуры и просит поддержки. Некоторые страны уже пообещали ее украинским городам, пояснил он.

В конце мая Шмыгаль оценил объем финансовой помощи со стороны западных стран, поступившей Киеву с 24 февраля. За прошедшие месяцы страна получила семь миллиардов долларов, сообщил он.

19 мая Министерство финансов Украины доложило о получении гранта на полмиллиарда евро от США и Великобритании из целевого фонда международных доноров, действующего под эгидой Всемирного банка. Средства будут направлены на обеспечение «первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц».