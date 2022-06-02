Дядя расчленил племянника-альбиноса ради денежного ритуала

Igbere: мужчина убил племянника-альбиноса ради 6 миллионов рублей

Житель провинции Нампула, Мозамбик, убил племянника-альбиноса и спрятал части его тела ради денежного ритуала. Об этом сообщает Igbere.

Вместе с сообщниками дядя расчленил племянника и спрятал его конечности в столице Мозамбика Мапуту.

Представитель местной полиции сообщил, что мужчина арестован, он признался в убийстве. «Подозреваемый сообщил полиции, что ему пообещали семь миллионов мозамбикских метикалов (6,7 миллиона рублей) за части тела жертвы», — отметили в правоохранительных органах.

Полиция разыскивает соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что полиция в нигерийском штате Осун арестовала мужчину по подозрению в том, что он вырывал зубы умершим ради ритуала, приносящего богатство. Нигериец рассказал, что за несколько лет дважды пытался провести денежный ритуал, но это не принесло ему финансового успеха.