Дядя расчленил племянника-альбиноса ради денежного ритуала
Житель провинции Нампула, Мозамбик, убил племянника-альбиноса и спрятал части его тела ради денежного ритуала. Об этом сообщает Igbere.
Вместе с сообщниками дядя расчленил племянника и спрятал его конечности в столице Мозамбика Мапуту.
Представитель местной полиции сообщил, что мужчина арестован, он признался в убийстве. «Подозреваемый сообщил полиции, что ему пообещали семь миллионов мозамбикских метикалов (6,7 миллиона рублей) за части тела жертвы», — отметили в правоохранительных органах.
Полиция разыскивает соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что полиция в нигерийском штате Осун арестовала мужчину по подозрению в том, что он вырывал зубы умершим ради ритуала, приносящего богатство. Нигериец рассказал, что за несколько лет дважды пытался провести денежный ритуал, но это не принесло ему финансового успеха.