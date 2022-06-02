Суд признал виновным адвоката порнозвезды за кражу ее денег

Суд признал адвоката Авенатти виновным в краже денег порнозвезды Сторми Дэниелс

Суд признал адвоката Майкла Авенатти виновным и приговорил его к четырем годам тюремного заключения за кражу денег его клиентки, порнозвезды Сторми Дэниелс, которую он защищал в ходе судебного процесса против экс-президента США Дональда Трампа из-за опубликованных подробностей их романа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Окружной судья США Нью-Йорка Джесси Фурман вынес обвинительный вердикт и назначил Авенатти 30 месяцев лишения свободы. Этот срок будет добавлен к наказанию, которое бывший адвокат уже отбывает за попытку вымогательства 25 миллионов долларов у производителя кроссовок Nike. Сейчас экс-юриста осудили за кражу 300 тысяч долларов его клиентки, звезды фильмов для взрослых, которые были выплачены в качестве аванса за книгу о подробностях ее романа с Трампом.

Полиция арестовала Авенатти в марте 2019 года. Он был также адвокатом Стефани Клиффорд, которая судилась с Трампом из-за заключенного ею соглашения о неразглашении информации о сексуальных связях с президентом. Актриса требовала признать его недействительным, однако глава государства выиграл суд.