Адвоката предполагаемой любовницы Трампа арестовали

Полиция Нью-йорка арестовала адвоката Майкла Авенатти, который представлял интересы порноактрисы Стефани Клиффорд, судившейся с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press.

Авенатти подозревается в вымогательстве 25 миллионов долларов у компании Nike за свое молчание. По словам представителей компании, адвокат заявил о том, что знает о нарушениях правил любительской баскетбольной командой, которую Nike спонсирует.

Незадолго до своего ареста Авенатти пообещал «раскрыть крупный скандал в студенческом баскетболе», в котором якобы замешана компания.

На данный момент адвоката отправили под стражу. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщает, что его возможным соучастником был работавший со многими знаменитостями адвокат Марк Герагос.

Майкл Авенатти был адвокатом Стефани Клиффорд, которая судилась с Трампом из-за заключенного ею соглашения о неразглашении информации о сексуальных связях с президентом. Актриса требовала признать его недействительным, однако американский президент выиграл суд.

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