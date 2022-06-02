На крыше небоскреба в Екатеринбурге появится бассейн

На крыше небоскреба «Высоцкий» с 11 июня будет работать бассейн

В Екатеринбурге с 11 июня начнет работать «бесконечный» бассейн, расположенный на крыше небоскреба «Высоцкий». О появлении нового места для отдыха в городе сообщает KP.RU.

Издание отмечает, что 2 июня занявший место вертолетной площадки бассейн заполнили водой. Предполагается, что он будет работать круглый год, зимой воду смогут нагревать до 40 градусов. Близ бассейна откроют бар, также рядом будут располагаться сдаваемые в аренду комнаты и четыре вида бань.

Рассказывая о проекте, владелец небоскреба Андрей Гавриловский уточнил, что работы проводились с 2018 года, однако завершение строительства не было в числе первостепенных задач, поэтому процесс протекал неспешно. Гавриловский добавил, что все стройматериалы и импортную технику успели заказать до введения санкций, последовавших после начала военной операции России на Украине, поэтому проблем со строительством не было.

Тем не менее, собеседник издания признался, что если бассейн не вызовет интереса у жителей города, его разберут. «Вы же понимаете, что все приятности и радости у нас в стране доступны только платежеспособному населению. А сейчас денег у народа не особо много. В плане развития идем в сторону снижения комфорта», — отметил он.

Открытие бассейна запланировано на 11 июня. В качестве ведущего будет привлечен известный в городе артист Дмитрий Табуев. Согласно задумке организаторов, развлекательная программа, которую разделят на четыре блока, будет длиться 12 часов.

После открытия жители и гости города смогут посещать бассейн с полудня до двух часов ночи. В будни билет для взрослых будет стоить 1800 рублей за два часа, а в выходные — 2500 рублей. Для посещений с детьми бассейн будет открыт по выходным. Детские билеты, рассчитанные на возраст от 5 до 16 лет, будут стоить 1000 рублей. До пяти лет посещать бассейн можно бесплатно.

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