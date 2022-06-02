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В Китае раскрыли действия России при расширении НАТО

Профессор Ван Сяньцзюй заявил о наличии у России четырех контрмер против расширения НАТО

Фото: Unsplash

Профессор Народного университета Китая Ван Сяньцзюй (Wang Xianju) заявил, что Россия намерена использовать контрмеры при возможном расширения НАТО. Об этом он написал в материале для издания «Хуаньцю шибао».

Автор утверждает, что существует опасение о вмешательстве Турции в процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ван Сяньцзюй раскрыл действия Москвы в этой ситуации и заявил о наличии у нее четырех контрмер против расширения альянса.

«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия», — подчеркнул эксперт.

Москва призвала Хельсинки и Стокгольм корректно оценить ситуацию, иначе «неправильное решение» усугубит напряженность в регионе. Кремль также предупредил, что размещение военных объектов НАТО на территории России повлечет ответную реакцию. Вторая мера предполагает действия для большего усиления роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ван Сяньцзюй добавил, что Россия уделяет больше внимание работе с Шанхайской организацией сотрудничества.

«Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей», —объяснил специалист.

Россия также развивает Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который стад особенно важен для страны на фоне беспрецедентных экономических и финансовых санкций Запада.

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Марина Совина
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