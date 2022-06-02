Установлена причастность сотрудников СБУ к покушению на российских военных

СКР проверяет причастность сотрудников СБУ и «азовца» к покушению на российских военных

Следственный комитет России (СКР) в рамках расследования уголовного дела о покушении на российских военнослужащих установил причастных к совершению преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи получили из ФСБ сведения о причастности сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по фамилии Посохов. По данным следствия, он сделал видеозапись стрельбы по ногам российских военных. Мужчине заочно предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Следствие намерено инициировать его розыск.

Также проверяются на причастность к преступлению боевик украинского батальона «Азов» по фамилии Никифоров и начальник управления СБУ по Харьковской области по фамилии Пшеничный.

СКР уже обвинил командиров «Азова» Величко и Немичева, они объявлены в розыск и заочно заключены под стражу.

Верховный суд России отложил на 29 июня слушания по иску Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Генпрокуратура обратилась с иском в суд о запрете «Азова» после соответствующего предложения ФСБ — такой порядок предусмотрен российским законодательством. В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации. Против его бойцов, задержанных на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело.