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Шведским докерам отказали в праве на протест против российских торговых судов

Суд Швеции не признал право докеров отказывать в обслуживании торговым судам России

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

Шведский суд по трудовым спорам постановил, что работающие в портах докеры не в праве поддерживать протест против российских торговых судов и отказывать им в портовом обслуживании на территории королевства. Об этом сообщает телеканал SVT.

Суд обосновал это тем, что акция профсоюза докеров нанесла бы вред деловым отношениям Швеции с другими странами, в том числе и с Россией, поэтому отказал им в праве на протест и приостановку погрузочно-разгрузочных работ, буксировки и швартовочных мероприятий. Отмечается, что данное решение неокончательное и может быть обжаловано.

Ранее работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с нефтью из России. Судно бросило якорь приблизительно в 40 километрах от голландского берега. Профсоюз убедил сотрудников порта не участвовать в разгрузке судна. Портовым властям не поступало официального запроса о разгрузке. Муниципалитет Амстердама признал разгрузку Sunny Liger нежелательной. Мэр города Фемке Халсема поддержал работников порта.

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Дмитрий Сотак
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