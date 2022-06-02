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Покинувший Украину канадский журналист заявил о тысячах погибших солдат ВСУ

Покинувший Украину канадский журналист Хаэр заявил о сотнях и тысячах погибших солдат ВСУ

Фото: Edgar Su / Reuters

Покинувший Украину канадский журналист Нил Хаэр, побывавший в Донбассе, заявил о сотнях и тысячах погибших солдат ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Еще один пост он сопроводил скриншотом переписки с украинским военным, из которой следует, что в его подразделении, изначально насчитывающем 60 солдат, в живых осталось четверо. По словам Хаэра, «украинские войска борются за каждую пядь земли на Донбассе», но «гибнут сотнями и тысячами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ каждый день теряют в боях 60-100 человек убитыми и 500 ранеными. По его утверждению, украинские военные в восточной части страны «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».

По словам военного аналитика Александра Михайлова, ВСУ потеряли до 50 тысяч человек убитыми, число раненых точно не известно.

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Варвара Кошечкина
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