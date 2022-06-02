Россиянина осудили за убийство пенсионерки восьмилетней давности

Под Волгоградом осудили мужчину, задушившего пенсионерку подушкой ради 100 тысяч рублей

В Волгоградской области 34-летнего жителя Клетского района осудили на 24 года и 6 месяцев за убийство пенсионерки восьмилетней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2014 года злоумышленник узнал о том, что 86-летняя женщина хранит дома крупную сумму. В ночь на 12 августа он проник в ее частный дом. Увидев, что потерпевшая проснулась, он оттолкнул ее, взял подушку, положил жертве на лицо и задушил ее.

Затем он взял 100 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Долгое время преступника не удавалось найти, однако позже он был задержан в рамках другого дела и признался в ранее совершенном убийстве.

Ранее стало известно, что в Энгельсе местного жителя осудят за изнасилование и убийство 76-летней пенсионерки.