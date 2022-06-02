В России указали на особенность нового пакета санкций ЕС

Сенатор Климов назвал отложенный характер мер особенностью нового пакета санкций

Главной особенностью нового пакета антироссийских санкций стало то, что большая часть мер в нем носит отложенный характер, заявил «Ленте.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, принявшие это решение чиновники надеялись, что прибегать к этим ограничениям не придется.

«Все, что можно сделать критичного, с точки зрения ЕС, они уже сделали, — считает Климов. — Главная особенность нового санкционного пакета в том, что большая часть мер там носит отложенный характер. Они вступают в силу не сейчас, а когда-нибудь. И чувствуется, что те, кто писал эти санкции, надеялись, что "когда-нибудь" никогда не наступит».

Ранее стало известно, что послы Евросоюза одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС. Источник утверждает, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

В шестой пакет антироссийских санкций вошли запрет на импорт российской нефти, перевозимой морем, ограничения против ряда российских банков. Также сообщается, что под новые санкции попадут представители российских силовых структур, бизнесмены, представители СМИ. При этом ЕС отказался от санкций в отношении патриарха Кирилла, который был включен в список изначально. Это стало возможно благодаря жесткой позиции Венгрии.