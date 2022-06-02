Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России указали на особенность нового пакета санкций ЕС

Сенатор Климов назвал отложенный характер мер особенностью нового пакета санкций

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Главной особенностью нового пакета антироссийских санкций стало то, что большая часть мер в нем носит отложенный характер, заявил «Ленте.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, принявшие это решение чиновники надеялись, что прибегать к этим ограничениям не придется.

«Все, что можно сделать критичного, с точки зрения ЕС, они уже сделали, — считает Климов. — Главная особенность нового санкционного пакета в том, что большая часть мер там носит отложенный характер. Они вступают в силу не сейчас, а когда-нибудь. И чувствуется, что те, кто писал эти санкции, надеялись, что "когда-нибудь" никогда не наступит».

Ранее стало известно, что послы Евросоюза одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС. Источник утверждает, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

В шестой пакет антироссийских санкций вошли запрет на импорт российской нефти, перевозимой морем, ограничения против ряда российских банков. Также сообщается, что под новые санкции попадут представители российских силовых структур, бизнесмены, представители СМИ. При этом ЕС отказался от санкций в отношении патриарха Кирилла, который был включен в список изначально. Это стало возможно благодаря жесткой позиции Венгрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против «Северстали» и ее владельца Мордашова
Захарова прокомментировала санкции США против себя
Издевательства над больным дельфином на российском пляже попали на видео
В России рассказали о модернизации системы «Фаворит»
Израиль провел военные учения из-за угроз со стороны Ирана
В России высказались о последствиях поставки РСЗО из США на Украину
Россия пообещала ответ на санкции Евросоюза
Европа осложнит России продажу нефти в другие страны
Россиянка Касаткина проиграла первой ракетке мира в полуфинале «Ролан Гаррос»
Российский застройщик решил откупиться от дольщиков цементом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.