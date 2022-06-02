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Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК «Оса-АКМ»

Минобороны заявило об уничтожении ударами российской авиации украинского ЗРК «Оса-АКМ»

Кадр: Министерство обороны РФ

За минувшие сутки ударами российской авиации удалось уничтожить 39 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» (ЗРК). Об этом заявил журналистам в четверг, 2 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также были уничтожены украинские склады боеприпасов и топлива ВСУ близ сел Долина и Славянск Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, уточнили в Минобороны.

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Также ракетными войсками и артиллерией были поражены 131 пункт управления, 579 районов сосредоточения живой силы ВСУ, добавил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство сообщало об уничтожении авиацией батареи украинских систем залпового огня «Град».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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