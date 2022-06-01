Российская авиация уничтожила батарею украинских систем залпового огня «Град»

Минобороны заявило об уничтожении авиацией батареи украинских систем залпового огня «Град»

Российская авиация за сутки атаковала 61 район с живой силой и военной техникой Вооруженных сил Украины, в результате чего была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом в среду, 1 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов армейской, беспилотной и оперативно-тактической авиации России также были уничтожены более 140 бойцов ВСУ, девять танков и машин пехоты, шесть орудий артиллерии и минометов, 13 автомобилей и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА-АКМ».

Кроме того, ракетами Воздушно-космических сил (ВКС) России были поражены пять украинских пунктов управления, сообщил представитель ведомства.

Конашенков также подчеркнул, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3329 единиц военной спецтехники, 744 орудия полевой артиллерии и минометов, 457 установок РСЗО, 3363 бронемашины, 326 ЗРК, 1077 беспилотников, 185 самолетов и 129 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало работу штурмовых вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, как российские военные прямыми попаданиями поражают два украинских танка.