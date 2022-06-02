Раскрыта стоимость квадратного метра в новостройках Москвы

Средняя цена «квадрата» на первичном рынке Старой Москвы составила 394,6 тысячи рублей

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Старой Москвы в мае 2022 года достигла 394,6 тысячи рублей. Такие данные раскрыли аналитики платформы bnMAP.pro, результаты исследования которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Цены на первичном рынке по итогам мая обновили рекорд и выросли на 1,8 процента по сравнению с апрелем, несмотря на то, что спрос на жилье в новостройках снижается с начала апреля. Средняя стоимость купленной квартиры увеличилась на четыре процента, до 22,42 миллиона рублей. Также на 2,2 процента по сравнению с апрелем 2022 года выросла средняя площадь продаваемого объекта. По итогам мая она составила 56,8 «квадратов».

В массовом сегменте средняя стоимость «квадрата» в мае 2022 года увеличилась на один процент по сравнению с предыдущим месяцем, до 282,3 тысячи рублей, а сумма средней покупки — на два процента, до 12,92 миллиона рублей. В новостройках бизнес и премиум-классов цена квадратного метра упала на один процент до 472,5 тысячи рублей. Средний бюджет покупки такого жилья уменьшился на два процента и составил 32,25 миллиона рублей. Кроме того, за май 2022 года объем предложения квартир и апартаментов на рынке новостроек без учета элитных проектов вырос на три процента и составил 37,1 тысячи лотов.

«Несмотря на некоторое снижение покупательской активности в последние месяцы, рынок не обвалился и не встал, а продолжает развитие и трансформацию с учетом текущей экономической ситуации в стране. Полагаю, сохраняющийся рост цен вкупе с новыми выгодными программами и условиями по ипотеке только подстегнет спрос и уже к осени продажи, как и стоимость квадратного метра, начнут более динамично расти», — считает представитель портала для поиска и подбора квартир в новостройках Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее в мае аналитики сервиса «Авито Недвижимость» пришли к выводу, что в апреле 2022 года в российских городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировали существенное падение спроса на новостройки. Больше всего интерес к подобным объектам снизился в Самаре и Челябинске — на 45 процентов в каждом относительно марта.