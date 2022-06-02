ООН призвала прекратить самоубийственную войну против природы

Секретарь ООН Гутерриш призвал прекратить самоубийственную войну против природы

Человечеству напомнили о надвигающейся климатической катастрофе во время конференции по проблематике окружающей среды «Стокгольм 50+». Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал прекратить самоубийственную войну против природы, его слова передает ТАСС.

Гутерриш отметил, что глобальное благополучие оказалось под угрозой из-за того, что люди недостаточно заботятся об окружающей среде. «Да, мы спасли озоновый слой, что является отличным примером международного сотрудничества, который должен вдохновлять нас и дальше. Однако по мере того, как мы становимся более процветающими и многолюдными, наше влияние на окружающую среду становится непосильно тяжелым», — пояснил он.

Природные системы Земли не могут соответствовать требованиям населения — человечество потребляет на уровне 1,7 планеты ежегодно. При мировом потреблении на уровне богатейших стран понадобилось бы более трех планет в год. Гутерриш напомнил, что с каждым годом становится больше людей, которые погибают или перемещаются из-за климата. Деградация экосистемы приводит к потере биоразнообразия и угрожает более чем трем миллиардам человек. «Нам необходимо сменить курс сейчас, равно как и положить конец бессмысленной и самоубийственной войне против природы», — добавил генсек.

Ранее в июне канадская ученая Кэтрин Хайхое предупредила мир о беспрецедентной угрозе из-за глобального потепления. Эксперт считает, что человечество не осознает масштабов происходящего климатического кризиса.

