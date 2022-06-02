Назван способ защититься от оспы обезьян

Вирусолог Волчков призвал не прикасаться к незнакомцам, чтобы защититься от оспы обезьян

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru назвал способ защититься от заражения оспой обезьян. Он призвал не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться, а также обратиться с просьбой к своему половому партнеру сдать анализы на наличие различных инфекций.

«Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости», — заявил он.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что западноафриканский вариант вируса оспы обезьян имеет отличия от прошлых вариантов, но у него пока не нашлось особых свойств.