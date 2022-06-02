От Байдена потребовали отчитаться о выделенных деньгах для Украины

Politico: конгресс США потребовал от Байдена отчет о тратах 40 млрд долларов для Украины

Ряд конгрессменов США требуют, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им отчет о расходовании выделенных 40 миллиардах долларов на помощь Украине. Об этом пишет Politico.

По информации издания, в случае, если Белый дом не сможет отчитаться за объем выделенных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и военной техники, следующий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов Конгресса. Опасение конгрессменов вызывает тот факт, что часть средств из предыдущих пакетов помощи фактически испарилась.

Сенатор Элизабет Уоррен, член Комитета по вооруженным силам, заявила, что полный отчет об уже выделенном финансировании будет «крайне важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование». В свою очередь, представитель Пентагона подполковник морской пехоты Антон Семелрот сказал, что военное ведомство «привержено прозрачности перед общественностью и Конгрессом» в отношении фондов помощи. При этом он подчеркнул, что боевые действия «сопряжены с риском, который обычно учитывается при оценке любой потенциальной передачи оружия».

1 июня Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

В список вооружения, которое Киев получит из Вашингтона, также включили четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин. Стоимость нового пакета военной помощи достигает 700 миллионов долларов.