Индия предложила Израилю совместно производить оружие

Премьер Индии Моди предложил Израилю совместную разработку и производство оружия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил представителям израильских военных компаний и министру обороны Израиля Бени Ганцу совместную разработку и производство оружия на индийской территории. Об инициативе Дели сообщает ТАСС.

«Лидеры отметили быстрый рост оборонного сотрудничества между Индией и Израилем за последние несколько лет. Премьер-министр призвал израильские оборонные компании воспользоваться возможностями совместной разработки и производства в Индии», — говорится в сообщении канцелярии индийского премьера.

Глава израильского оборонного ведомства отметил продуктивность встречи с индийской стороной, но не стал отвечать об отказе или положительном ответе на предложение производить оружие совместно. «Поскольку мы отмечаем 30-летие превосходных связей, встреча дала нам возможность рассмотреть весь спектр отношений между Индией и Израилем и подтвердить нашу приверженность расширению сотрудничества на благо безопасности и процветания обеих стран», — написал Ганц в соцсетях.

Ранее стало известно, что Индия прекратила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31, общая стоимость которых составляет 520 миллионов долларов. Переговоры были приостановлены Дели на неопределенный срок из-за опасений, связанных с «возможностями Москвы выполнить заказ, а также с вопросами, связанными с денежными переводами».