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Песков ответил на вопрос о приеме по случаю Дня России в Кремле

Песков заявил, что в 2022 году по случаю Дня России приема в Кремле не будет

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Прием в Кремле в 2022 году по случаю Дня России не планируется. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, приема не будет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

День России традиционно отмечается 12 июня. По словам советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого, Владимир Путин в этот день традиционно будет вручать государственные премии в области науки, культуры и искусства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но пояснил, что точного решения по конкретной дате для проведения мероприятия еще нет.

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Евгения Куликова
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